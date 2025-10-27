امروز: -
آغاز رقابت های المپیک فناوری

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۰۵- ۱۷:۰۱
خبرهای مرتبط

پرواز پهپاد‌ها در المپیک فناوری ۱۴۰۴؛ آغاز رقابت نوآوران آسمان ایران

حضور بیش از ۱۲ هزار شرکت کننده در دومین المپیک بین‌المللی فناوری

رقابت هزار و ۲۰۰ نخبه فناوری در شش حوزه تخصصی المپیک فناوری

