به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی طیبی اظهار کرد: شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز به پرونده انجام ندادن تعهد ارزی به ارزش ۲۱ هزار و ۶۳ یورو معادل هشت میلیارد و ۷۴۹ میلیون ریال رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و شرکت متخلف را به پرداخت ۱۷ میلیارد و ۴۹۸ میلیون ریال محکوم کرد.

طیبی گفت: شعبه همچنین مدیر عامل شرکت را به پرداخت ۱۷ میلیارد و ۴۹۸ میلیون ریال محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: شعبه متخلفان را در مجموع به پرداخت ۳۴ میلیارد و ۹۹۶ میلیون ریال محکوم شد.

طیبی گفت: با گزارش بانک رفاه استان خوزستان پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.