هنرستان هوانوردی شاهین شهر با حضور استاندار به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ به گزارش روابط عمومی هسا، هواپیماسازی هسا این هنرستان را با مجوز سازمان هواپیمایی کشوری و آموزش پرورش اصفهان برای علاقهمندان به تحصیل در رشته دستیار فنی تعمیر و نگهداری هواپیما راه اندازی کرده است.
دانش آموزان مقطع متوسطه دوم میتوانند در صورت احراز شرایط این هنرستان، در این رشته تحصیل کنند.
دانش آموختگان این هنرستان میتوانند در شرکتهای هواپیمایی، تعمیرگاههای هوایی، آشیانه فنی فرودگاه و مراکز آموزش هوانوردی مشغول به کار شوند یا در رشتههای مهندسی هوافضا و مکانیک یا تعمیر هواپیما ادامه تحصیل دهند.