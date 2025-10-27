به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به آغاز برداشت میوه بِه از باغ‌های استان گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۲۵۰ تن به در استان برداشت شود.

حکمت جعفری افزود: سطح زیرکشت این محصول در آذربایجان‌غربی شامل ۳۱ هکتار باغ بارور و حدود سه هکتار نهال غیربارور است.

جعفری تصریح کرد: این محصول در استان به صورت تک درخت، باغ‌های کوچک و بین درخت‌های باغ‌های اصلی و به صورت حاشیه کاری در بیشتر مناطق استان تولید می‌شود.

وی گفت: شهرستان‌های ارومیه، خوی و میاندوآب از مهمترین مناطق تولیدکننده این میوه در استان به شمار می‌روند و برداشت آن معمولاً از اواسط مهرماه آغاز می‌شود.

جعفری، متوسط عملکرد محصول در هکتار را حدود هشت هزار و ۲۰۰ کیلوگرم اعلام کرد و افزود: درخت بِه معمولاً از سال چهارم به باردهی اقتصادی می‌رسد و در صورت استفاده از ارقام اصلاح‌شده و رعایت اصول کاشت، داشت و برداشت، می‌تواند سودآوری بالایی داشته باشد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: میوه به که از خانواده سیب است، طعمی خوش و عطری دل‌انگیز دارد و هرچند به‌صورت خام نیز قابل مصرف است، اما بیشتر در تهیه مربا، غذا‌های مختلف و دمنوش استفاده می‌شود.