پیشبینی میشود بیش از ۲۵۰ تُن بِه در آذربایجانغربی برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به آغاز برداشت میوه بِه از باغهای استان گفت: پیشبینی میشود امسال بیش از ۲۵۰ تن به در استان برداشت شود.
حکمت جعفری افزود: سطح زیرکشت این محصول در آذربایجانغربی شامل ۳۱ هکتار باغ بارور و حدود سه هکتار نهال غیربارور است.
جعفری تصریح کرد: این محصول در استان به صورت تک درخت، باغهای کوچک و بین درختهای باغهای اصلی و به صورت حاشیه کاری در بیشتر مناطق استان تولید میشود.
وی گفت: شهرستانهای ارومیه، خوی و میاندوآب از مهمترین مناطق تولیدکننده این میوه در استان به شمار میروند و برداشت آن معمولاً از اواسط مهرماه آغاز میشود.
جعفری، متوسط عملکرد محصول در هکتار را حدود هشت هزار و ۲۰۰ کیلوگرم اعلام کرد و افزود: درخت بِه معمولاً از سال چهارم به باردهی اقتصادی میرسد و در صورت استفاده از ارقام اصلاحشده و رعایت اصول کاشت، داشت و برداشت، میتواند سودآوری بالایی داشته باشد.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی اضافه کرد: میوه به که از خانواده سیب است، طعمی خوش و عطری دلانگیز دارد و هرچند بهصورت خام نیز قابل مصرف است، اما بیشتر در تهیه مربا، غذاهای مختلف و دمنوش استفاده میشود.