نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جاده شادگان - دارخوین و شادگان - خوردورق به قتلگاه تبدیل شده است، گفت: تسریع در تکمیل پروژه‌های راهسازی در شهرستان شادگان مطالبه مردم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هاشم خنفری بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار، رفع نقاط حادثه‌خیز و بهبود وضعیت راه‌های بین‌شهری و روستایی در حوزه انتخابیه تاکید و اظهار کرد: تکمیل پروژه‌های راهسازی در شهرستان شادگان تسریع شوند.

وی با اشاره به اهمیت محور شادگان-دارخوین و شادگان - خوردورق در تسهیل تردد و کاهش تصادفات جاده‌ای، بر لزوم تسریع در روند تکمیل پروژه‌ها و رفع موانع اجرایی موجود تأکید کرد و افزود: تکمیل محور‌های دارخوین- شادگان و خوردورق از مطالبات اصلی و دیرینه مردم شهرستان است و انتظار می‌رود با حمایت وزارت راه و شهرسازی و تخصیص اعتبارات لازم، این پروژه‌ها هرچه سریع‌تر به سرانجام برسند.

نماینده شادگان در مجلس ادامه داد: مردم سال‌هاست منتظر تکمیل این جاده‌ها هستند و بار‌ها این مطالبه را در دیدار‌های مردمی و بازدید‌های میدانی مطرح کرده‌اند، ما به عنوان خادمین مردم وظیفه داریم با برنامه‌ریزی دقیق، تخصیص به‌موقع منابع و همدلی میان دستگاه‌ها، این انتظار طولانی را به پایان برسانیم.

وی عنوان کرد: جاده شادگان- دارخوین و شادگان- خوردورق به قتلگاه تبدیل شده است و مردم را رنج می‌دهد و باعث شده اتفاقات ناگواری در آن رخ دهد که موجب تلفات جانی زیادی شده است.

خنفری گفت: در راستای تسریع در تکمیل پروژه‌ها و بررسی وضعیت اجرای آنها بازدید‌های مستمری داریم.