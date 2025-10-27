به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حکمت جعفری سطح باغات محصول به استان شامل ۳۱ هکتار بارور و حدود ۳ هکتار نهال غیر بارور ذکر کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال در مجموع ۲۵۲ تن محصول به از باغات استان برداشت شود.

وی تصریح کرد: این محصول در استان به صورت تک درخت، باغات کوچک و بین درخت‌های باغات اصلی و به صورت حاشیه کاری در اکثر مناطق استان تولید می‌شود.

این مسؤل بیان کرد: تولیدکننده عمده این محصول در استان شهرستان‌های ارومیه، خوی، میاندوآب هستند.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، زمان برداشت محصول به در استان را از اوایل مهرماه اعلام کرد و گفت: از لحاظ متوسط عملکرد، به طور کلی در هر هکتار ۸ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم محصول برداشت می‌شود.

جعفری خاطرنشان کرد: با توجه به مسائل اقتصادی و بازده سریع این محصول، به طور متوسط از سال چهارم عمر درخت، باردهی اقتصادی شروع می‌شود و در صورتی که ارقام اصلاح شده با عملکرد بالای تولید کاشته شود و شرایط کاشت و داشت و برداشت و مدیریت باغ خوب باشد، درآمدزایی بالایی خواهد داشت.

وی اظهار کرد: به میوه‌ای خوش طعم و معطر از خانواده سیب است و اگر چه به صورت خام خوردنی است، ولی اغلب پخته آن را به صورت مربا یا در غذا‌های مختلف و به صورت دم نوش مصرف می‌کنند.