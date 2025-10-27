پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی بوکان با اشاره به شروع فصل کشت گندم در این شهرستان گفت: طبق الگوی کشت امسال در ۷۶ هزار و ۴۰۰ هکتار از مزارع بوکان به کشت گندم اختصاص پیدا کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مستوره رحیمی آذر افزود: کشت گندم در مزارع بوکان به دلیل کاهش بارشهای پاییزی با تاخیر آغاز شد و پیش بینی میشود امسال کشاورزان این شهرستان در بیش از ۶۵ هزار و ۸۰۰ هکتار گندم دیم و ۱۰ هزار و ۶۰۰ هکتار گندم آبی بکارند.
وی اضافه کرد: کشت پاییزه در این شهرستان با استفاده از پنج هزار و ۸۰۰ دستگاه تراکتور و ۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه کارنده (ردیفکار) در حال انجام است که از این تعداد، ۴۸۰ دستگاه کارنده به صورت کشت مستقیم هستند.
مدیرجهاد کشاورزی بوکان گفت: در سال زراعی گذشته در مجموع ۵۸ هزار و ۶۰۰ تُن گندم شامل ۵۳ هزار تُن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان و پنج هزار و ۶۰۰ تُن گندم بذری از کشاورزان خریداری شد.
وی افزود: هم اکنون کود شیمیایی مورد نیاز کشت پاییزه در مراکز عرضه تامین شده و کشاورزانی که تمایل به استفاده از کود همزمان با کشت محصول را داشته باشند، میتوانند آن را از مراکز خریداری کنند.
کشت گندم در بوکان هر سال از اوایل مهر آغاز میشود و برداشت آن هم از اوایل تیرماه سال بعد شروع و تا مرداد ماه ادامه دارد.
سال زراعی از اول مهر هر سال آغاز و به پایان شهریور سال آینده موکول میشود.
بوکان دارای ۱۱۰ هزار هکتار زمین مستعد زراعی و باغی است که از این مقدار ۸۵ هزار هکتار به صورت دیم و ۲۵ هزار هکتار به صورت آبی کشت میشود و عمدهترین محصولات زراعی این شهرستان گندم، نخود، کلزا، جو و چغندرقند است.