به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهرداد عاصی گفت: همه دارندگان گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه که اعتبار آن‌ها پایان یافته است، می‌توانند از این تاریخ با مراجعه به سامانه مرکز آزمون بازار سرمایه به نشانی test.semedco.ir و بر اساس ضوابط جدید، نسبت به تمدید گواهی‌نامه خود اقدام کنند.

عاصی با اشاره به روش‌های تمدید گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه توضیح داد که فرآیند تمدید از دو طریق امکان‌پذیر است. در روش نخست، افرادی که در سازمان بورس، نهادهای مالی ثبت‌شده نزد سازمان یا تشکل‌های خودانتظام اشتغال دارند، یا در پنج سال گذشته دست‌کم شش ماه سابقه فعالیت مرتبط داشته‌اند، می‌توانند با ارائه مستندات شغلی و بیمه‌ای، گواهی‌نامه خود را تمدید کنند. در روش دوم، متقاضیانی که فاقد سوابق شغلی مرتبط هستند، باید با شرکت در دوره‌های آموزشی ویژه تمدید گواهی‌نامه‌ها نسبت به تمدید اعتبار خود اقدام نمایند. تدریس در این دوره‌ها نیز معادل شرکت در آن‌ها محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر رعایت دقیق ضوابط تمدید اعتبار، یادآور شد که گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه نیاز به تمدید ندارد. همچنین با تمدید هر یک از گواهی‌نامه‌های معامله‌گری بازار سرمایه، کارشناسی عرضه و پذیرش یا مدیریت نهادهای بازار سرمایه، اعتبار دو گواهی دیگر نیز تمدید می‌شود. تمدید گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه موجب تمدید گواهی‌نامه‌های سطوح پایین‌تر خواهد شد و تمدید گواهی‌نامه ارزشیابی اوراق بهادار یا مدیریت سبد اوراق بهادار موجب تمدید کلیه گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای فرد می‌گردد. گواهی‌نامه‌هایی که به موجب آرای انضباطی تعلیق شده‌اند، تا پایان مدت تعلیق قابل تمدید نیستند.

عاصی درباره جزئیات برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌ها گفت این دوره‌ها با همکاری کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس و مرکز مالی ایران برگزار می‌شود. سرفصل‌های آموزشی شامل قوانین و مقررات مرتبط با هر گواهی‌نامه، مباحث نوین بازار سرمایه و محتوای کاربردی است و مدت آن‌ها هشت ساعت خواهد بود. برای سهولت دسترسی متقاضیان، امکان برگزاری این دوره‌ها به‌صورت مجازی نیز فراهم شده است.

رئیس اداره آموزش بازار سرمایه درباره نحوه اجرای فرآیند تمدید اظهار کرد: متقاضیان باید با ورود به سامانه test.semedco.ir و مراجعه به بخش «گواهی‌نامه‌های من»، وضعیت گواهی‌نامه‌های خود را مشاهده کنند. در صورت مشاهده عبارت «منقضی شده»، لازم است با توجه به شرایط فردی، گزینه «درخواست ثبت سوابق شغلی» یا «درخواست شرکت در دوره‌های آموزشی» را انتخاب کنند. اطلاعات مربوط به سوابق شغلی از طریق سامانه‌های کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار یا کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران ثبت می‌شود.

وی افزود: با موافقت ریاست سازمان بورس، به افرادی که تا تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴ نسبت به ثبت درخواست تمدید اقدام کنند، اعتبار موقت تا پایان این تاریخ اعطا می‌شود. این مهلت صرفاً به‌عنوان فاز نخست اجرای فرآیند تمدید در نظر گرفته شده است و شامل افرادی که پس از این بازه زمانی اقدام نمایند، نخواهد شد.

عاصی در پایان هشدار داد که عدم بارگذاری سوابق شغلی یا عدم شرکت در دوره آموزشی به معنای عدم تمدید و در نتیجه بی‌اعتبار شدن گواهی‌نامه حرفه‌ای است. همچنین در صورتی که دارنده گواهی‌نامه تا سه سال پس از پایان اعتبار آن نسبت به ثبت درخواست تمدید اقدام نکند، گواهی‌نامه مربوطه لغو خواهد شد. وی از متقاضیان خواست برای اطلاع از جزئیات بیشتر به تارنمای test.semedco.ir مراجعه کنند.