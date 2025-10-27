پخش زنده
مدیر منطقه چهار شهرداری یزد: امیدواریم با اجرای بیش از ۱۰ کیلومتر لولهگذاری و حفر و ساماندهی بیش از ۳۰۰ چاه جذبی، شاهد شهری ایمنتر با زیستپذیری بهتر برای شهروندان عزیز یزدی باشیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید ابوالفضل کشفی گفت: خوشبختانه در چهار سال گذشته، با نگاه ویژه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر و اختصاص بودجه مناسب برای اجرای طرحهای دفع آبهای سطحی، توانستیم با هماهنگی مدیریت بحران شهرداری، در راستای عملیاتی کردن طرح جامع کنترل، دفع و هدایت آبهای سطحی شهر یزد، اقدامات مناسبی را انجام دهیم.
وی با اشاره به عملکرد مطلوب منطقه در زمینه لولهگذاری و ایجاد چاههای جذبی برای کنترل و هدایت آبهای سطحی، آمادگی فعلی منطقه را در مواجهه با بارندگیهای فصلی قابل قبول دانست و تصریح کرد: در این دوره شهرداری و شورای اسلامی شهر، با هزینهای بالغ بر ۳۶۰ میلیارد ریال، عملیات لولهگذاری معابر مهم منطقه از جمله خیابان حضرت بتول، بلوار آزادگان، میدان صنعت، بلوار شهید دهقان منشادی، خیابان شهید باروتکوبزاده و خیابان شهید پارساییان انجام شده است.
مدیر منطقه چهار شهرداری یزد ادامه داد: همچنین تاکنون ۲۶۸ حلقه چاه جذبی با هزینهای بیش از ۱۸۷ میلیارد ریال در سطح منطقه حفر شده و با صرف مبلغ ۱۰ میلیارد ریال، ۳۶ حلقه چاه نیز ساماندهی و مورد تعمیر و نگهداری قرار گرفته است.