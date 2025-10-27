به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۷۰ کیلوگرم غذای حیوانات به ارزش یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ماکو رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن هرگونه اسناد و مدارک مثبته گمرکی تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط کالا‌های کشف شده به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

نجف زاده گفت: ماموران گروهان مرزی بازرگان محموله قاچاق را در حین کنترل خودرو‌های ورودی به کشور از یک دستگاه اتوبوس کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.