به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین نجف زاده گفت: پرونده واحد مبل فروشی برای گرانفروشی به میزان یک میلیارد ریال در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت یک میلیارد ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی به پرداخت ۲ میلیارد ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر میزان تخلف محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان اتاق اصناف شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از واحد فروش مبلمان کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.