بیش از ۱۱ میلیون و ۳۲۵ هزار و ۶۵ تردد در هفتماه نخست امسال در راههای استان شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هشت درصد افزایش داشته و بیشترین تخلف سرعت غیرمجاز در مسیر قره آغاج - بران بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای اردبیل روز دوشنبه در بازدید از سامانههای هوشمند محور اردبیل - نیر با اعلام این خبر، گفت: میزان تردد وسایط نقلیه در هفت ماه نخست سال قبل ۱۰ میلیون و ۵۰۳ هزار و ۸۵۹ مورد بود و از مجموع ترددهای ثبت شده در سال جاری پنج میلیون و ۷۳۸ هزار و ۲۳۲ مورد مربوط به ورود و پنج میلیون و ۵۸۷ هزار و ۷۳۳ مورد مربوط به خروج وسایط نقلیه از محورهای استان است.
منصور نجفقلی زاده افزود: جاده اردبیل – آستارا با ۹ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۶۶۵ تردد، پرترددترین مسیر استان بوده و پس از آن محورهای اردبیل – نیر با هفت میلیون و ۵۵۸ هزار و ۴۰۶ تردد و اردبیل – مغان با ۶ میلیون و ۳۷۵ هزار و ۵۷۲ تردد در رتبههای بعدی قرار دارد.
وی با اشاره به سهم وسایط نقلیه سنگین در تردد گفت: هشت درصد کل ترددهای ثبتشده مربوط به وسایط نقلیه سنگین است.
معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای اردبیل ادامه داد: در مدت یاد شده بیش از هفت میلیون و ۱۰۹ هزار و ۴۶۹ مورد تخلف سرعت غیرمجاز توسط سامانههای هوشمند ثبت شد و این رقم نیز هشت درصد کل تردد استان را شامل میشود.
نجفقلی زاده با اشاره به اینکه میانگین سرعت وسایط نقلیه در محورهای استان ۷۳ کیلومتر بر ساعت برآورد شده، از رانندگان خواست برای حفظ جان خود و سایر افراد، سبقت و سرعت مطمئنه را رعایت و به قوانین دقت کنند.
وی محورهای قره آغاج - بران، گرمی- بیله سوار و جعفرآباد - بیله سوار را جزو جادههای پرتردد با تخلف سرعت غیرمجاز در استان برشمرد و اظهار کرد: جاده قرهآغاج – بران با ۲۸۱ هزار و ۶۴۹ تخلف، جعفرآباد – بیلهسوار با ۲۱۴ هزار و ۹۳۰ تخلف و گرمی – بیلهسوار با ۱۹۵ هزار و ۱۷۰ تخلف سرعت غیرمجاز بیشترین میزان تخلف را به خود اختصاص دادند.
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری استان اردبیل همچنین از رانندگان و مسافران خواست پیش از سفر، از وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی از طریق سامانه تلفنی و اینترنتی ۱۴۱ اطلاع حاصل کنند.
نجفقلی زاده ادامه داد: سامانه ۱۴۱ بهصورت شبانهروزی، آخرین وضعیت راهها، انسدادها، محدودیتهای ترافیکی و شرایط آبوهوایی مسیرها را در اختیار کاربران قرار میدهد و استفاده از آن میتواند در انتخاب مسیر ایمن و زمان مناسب سفر مؤثر باشد.