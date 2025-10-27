معاون بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان، از پیگیری و ارجاع ۱۲۴۶ نوزاد واجد شرایط برای انجام معاینه رتینوپاتی نوزادان نارس (ROP) در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه مراقبت از نوزادان نارس طی سال‌های اخیر در استان خوزستان اظهار داشت: بیماری رتینوپاتی ناشی از رشد غیرطبیعی عروق شبکیه است که یکی از علل اصلی کم‌بینایی و نابینایی در کودکان در سراسر جهان به شمار می‌رود.

دکتر شریفی تأکید کرد: در طرح پایش این نوزادان، معاینه تخصصی توسط چشم‌پزشکان آموزش‌دیده و مجرب انجام شده و هدف اصلی از غربالگری، شناسایی به‌موقع موارد نیازمند درمان بوده است.

رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان با تأکید بر اهمیت غربالگری و تشخیص زودهنگام بیماری رتینوپاتی نوزادان نارس گفت: تشخیص به‌موقع این بیماری، کلید موفقیت در درمان و کاهش عوارض ناشی از آن است؛ در حالی که تشخیص دیرهنگام می‌تواند منجر به کاهش شدید بینایی یا حتی نابینایی کامل در یک یا هر دو چشم کودک شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به گروه‌های مشمول طرح معاینه رتینوپاتی افزود: نوزادان متولدشده پیش از ۳۴ هفته بارداری، نوزادان با وزن تولد ۲۰۰۰ گرم یا کمتر و همچنین نوزادانی که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بوده و اکسیژن دریافت کرده‌اند بر اساس تشخیص پزشک فوق‌تخصص نوزادان یا متخصص کودکان، از جمله گروه‌هایی هستند که باید تحت معاینه تخصصی رتینوپاتی قرار گیرند.

دکتر شریفی با ابراز رضایت از خدمات و همکاری گسترده شبکه بهداشت و درمان استان، اظهار داشت: به‌واسطه همراهی مؤثر بهورزان، مراقبین سلامت و ماماها، تمامی نوزادان شناسایی‌شده در این طرح، تحت پیگیری قرار گرفتند و خوشبختانه ۱۰۰ درصد آنان معاینه تخصصی دریافت کردند.

وی با اشاره به نتایج این اقدام افزود: خوشبختانه در مدت اجرای برنامه، هیچ موردی از نابینایی در میان این نوزادان گزارش نشده است و این موفقیت حاصل هم‌افزایی و هماهنگی کامل میان واحد‌های بهداشتی و درمانی استان است.

دکتر شریفی تصریح کرد: این دستاورد، نمونه‌ای موفق از عملکرد نظام سلامت در حفظ بینایی و ارتقای کیفیت زندگی نوزادان نارس و همچنین اقدامی مؤثر در جهت پیشگیری از معلولیت‌های قابل اجتناب و تحقق عدالت در سلامت کودکان محسوب می‌شود.