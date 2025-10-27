وام ۳۰۰ میلیون تومانی برای نیروگاههای خورشیدی خانگی
مجری طرحهای نوآورانه سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) گفت: شهروندان میتوانند با ثبتنام در سامانه مهرسان، تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۴ درصد دریافت کرده و برق تولیدی خود را بهصورت تضمینی به ساتبا بفروشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از وزارت نیرو، هلیا سادات حسینی، مجری طرحهای نوآورانه ساتبا، با اشاره به اجرای برنامه توسعه هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی پشتبامی در قالب طرح ملی «بام نیرو» اظهار کرد: بهمنظور تسهیل احداث نیروگاههای خورشیدی خانگی، سامانه اینترنتی [mehrsun.ir]
راهاندازی شده و متقاضیان میتوانند از طریق این پلتفرم، تمامی مراحل از تأمین تجهیزات تا عقد قرارداد فروش برق و اتصال به شبکه را بهصورت آنلاین پیگیری کنند.
وی افزود: در این طرح، تسهیلاتی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۴ درصد و بازپرداخت پنجساله از طریق بانکهای عامل پرداخت میشود که تا ۸۰ درصد هزینه ساخت نیروگاه را پوشش میدهد. دوره بازگشت سرمایه نیز بین ۴ تا ۵ سال برآورد شده است.
حسینی با اشاره به خرید تضمینی برق تولیدی نیروگاههای خورشیدی خانگی توسط ساتبا گفت: قیمت خرید برق از خانوارها ۳۸۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت تعیین شده، در حالی که قیمت برق مصرفی فعلی حدود ۱۵۰ تومان است؛ این تفاوت نرخ، زمینه درآمدزایی پایدار برای خانوارها را فراهم میکند.
وی افزود: یک نیروگاه ۵ کیلوواتی را میتوان در فضایی حدود ۶۰ مترمربع احداث کرد و مجوز اتصال به شبکه از الزامات اصلی اجرای طرح است.
مجری طرحهای نوآورانه ساتبا با بیان اینکه پلتفرمهای داخلی نقش کلیدی در اجرای طرح دارند، گفت: در سامانه مهرسان، شرکتهای معتبر از مرحله نصب تا خدمات پس از فروش پیشبینی شدهاند تا شهروندان با اطمینان از کیفیت و استمرار خدمات بهرهمند شوند. شرکتهای توزیع برق نیز با همکاری این پلتفرمها، نصب کنتورهای هوشمند و اتصال به شبکه را انجام میدهند تا مراجعه حضوری به حداقل برسد. در نیروگاههای انشعابی تا سقف ۱۰ کیلووات، امکان استفاده از اینورترهای هیبریدی و سیستمهای ذخیرهساز انرژی نیز فراهم شده است.
حسینی یکی از تحولات مهم در تأمین مالی را پذیرش قرارداد خرید تضمینی برق بهعنوان وثیقه بانکی عنوان کرد و گفت: بانکها اکنون این قراردادها را بهعنوان وثیقه معتبر میپذیرند که مسیر دریافت تسهیلات برای سرمایهگذاران خانگی را تسهیل کرده است.
وی ادامه داد: دو همت اعتبار جدید از محل یارانه سود تسهیلات سال ۱۴۰۳ و یک همت از محل تسهیلات تولید و اشتغال برای این طرح اختصاص یافته است. بر اساس توافق با بانک ملت، پرداخت تسهیلات تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان از طریق پلتفرمهای مورد تأیید ساتبا بهصورت کاملاً آنلاین انجام میشود.
مجری طرحهای نوآورانه ساتبا درباره شرایط نصب نیروگاهها گفت: برای احداث نیروگاه ۵ کیلوواتی حدود ۶۰ مترمربع فضا نیاز است. در ساختمانهای چندطبقه، رضایت تمامی ساکنان برای استفاده از مشاعات الزامی است، زیرا مالکیت نیروگاه بر اساس کد اشتراک برق ثبت میشود.
وی افزود: نصب نیروگاههای خورشیدی علاوه بر کاهش هزینه انرژی، باعث افزایش ارزش ملک نیز میشود. قراردادهای خرید تضمینی برق خورشیدی علاوه بر نرخ ۳،۸۲۰ تومان فعلی، شامل ضریب افزایشی سالانه نیز هستند.
حسینی در پایان با اشاره به انواع نیروگاههای خورشیدی توضیح داد: در مدل متصل به شبکه (On-Grid)، تمام برق تولیدی به شبکه سراسری تزریق میشود و ساتبا آن را بهطور کامل خریداری میکند. اما در مدل هیبریدی (Hybrid)، مشترک میتواند در ساعات تولید از برق خود استفاده کرده و مازاد آن را به شبکه بفروشد؛ مدلی که هم پایداری انرژی و هم بهرهوری را افزایش میدهد.