یک قطعه پرندهٔ طرقه که به دلیل ضعف و ناتوانی قادر به پرواز نبود، توسط یکی از شهروندان دوستدار محیطزیست زندهگیری و در تاریخ اخیر به مأموران یگان حفاظت اداره محیطزیست شهرستان چالدران تحویل داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت آذریار، رئیس اداره حفاظت محیطزیست چالدران، گفت: پرنده پس از تحویل، برای مداوا به دامپزشک معتمد اداره منتقل شده و هماکنون تحت درمان قرار دارد. وی افزود: پس از بهبودی کامل، پرنده در زیستگاه طبیعی خود در شهرستان چالدران رهاسازی خواهد شد.
آذریار با قدردانی از اقدام شهروند طبیعتدوست اظهار کرد: همکاری و احساس مسئولیت مردم در قبال گونههای حیاتوحش نقش کلیدی در حفاظت از تنوع زیستی دارد و این اقدام ارزشمند نمونهای از همدلی و مشارکت مردمی در صیانت از محیطزیست است.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست چالدران در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا مواجهه با گونههای حیاتوحش آسیبدیده، بدون اقدام تحریکآمیز و تماس مستقیم، موضوع را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ به اداره حفاظت محیطزیست اطلاع دهند.