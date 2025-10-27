با پیگیری اداره حفاظت محیط زیست ارومیه و همکاری اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، پسماند‌های عمرانی و ساختمانی انباشته در حاشیه جاده شهید کلانتری ارومیه پاکسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مختار خانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه گفت: متأسفانه برخی شهروندان به‌صورت آگاهانه یا ناآگاهانه نخاله‌های ساختمانی خود را در نزدیک‌ترین محل تخلیه می‌کنند که این اقدام علاوه بر ایجاد آلودگی زیست‌محیطی و تهدید بهداشت عمومی، چهره نازیبایی از شهر برای مسافران و گردشگران بر جای می‌گذارد.

وی افزود: رهاسازی پسماند‌های ساختمانی در برخی نقاط علاوه بر آلودگی خاک و منظر شهری، سبب انسداد مسیر رودخانه‌ها و افزایش خطر آب‌گرفتگی و آلودگی منابع آب در زمان بارندگی می‌شود.

خانی با اشاره به مصوبات ستاد مدیریت خاک و نخاله شهرستان ارومیه تأکید کرد:پاکسازی محور‌های مواصلاتی با همکاری شهرداری ارومیه، اداره راهداری و سایر دستگاه‌های مسئول همچنان با جدیت ادامه دارد و با متخلفان رهاسازی نخاله برخورد قانونی خواهد شد.