به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشبه نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، محمدعلی هاشمی، مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت تهران، با اعلام آغاز تعمیرات اساسی این مجتمع پالایشی گفت: عملیات از امروز (دوشنبه، پنجم آبان‌ماه) آغاز شده و به مدت ۱۸ روز ادامه خواهد داشت. در این بازه زمانی، واحد‌های تقطیر در اتمسفر و خلأ جنوبی، گاز مایع جنوبی و مراکس جنوبی تحت تعمیرات اساسی قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه حدود ۳۵۰ هزار نفرساعت کار برای این دوره برنامه‌ریزی شده است، افزود: تاکنون نزدیک به ۲۰۰ دستورکار عملیاتی برای اجرای تعمیرات صادر شده که به‌صورت ساعتی و بر اساس برنامه زمان‌بندی دقیق پیگیری می‌شوند.

هاشمی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی دقیق در اجرای تعمیرات اساسی توضیح داد: تمام فعالیت‌ها بر اساس تجربه‌های گذشته، دستورکار‌های صادر شده و پروژه‌های بهبود منتخب در حوزه تجهیزات، ماشین‌آلات و نیروی انسانی طراحی شده است. همچنین تمهیدات لازم برای مدیریت فعالیت‌های پیش‌بینی‌نشده توسط گروه‌های کارشناسی و بازرسی فنی اندیشیده شده است.

مدیر نگهداری و تعمیرات پالایشگاه تهران با اشاره به فلسفه اجرای تعمیرات اساسی گفت: هدف اصلی، افزایش قابلیت اطمینان و دسترس‌پذیری واحد‌های عملیاتی در کنار کاهش ریسک‌های ایمنی و زیست‌محیطی است.

وی افزود: در این راستا، تجهیزات کلیدی مانند برج‌ها، مبدل‌های حرارتی، تلمبه‌ها، کمپرسورها، کوره‌ها، خطوط لوله، سیستم‌های کنترلی و الکتریکی مطابق با دستورعمل‌های فنی بازدید، تمیز و در صورت نیاز ارتقا داده می‌شوند.

وی در پایان با اشاره به ضرورت بهبود مستمر این فرآیند خاطرنشان کرد: شناخت دقیق چالش‌ها، رفع کمبود‌های رفاهی و انگیزشی، حفظ نیرو‌های متخصص و نظارت مدیران ارشد از عوامل کلیدی موفقیت در اجرای هر دوره از تعمیرات اساسی به‌شمار می‌روند.