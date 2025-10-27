کوروش خلیلیان از مدیرعاملی شرکت هواپیمایی آسمان برکنار شد و کاپیتان محمد حیدری شالی، از اعضای هیئت‌مدیره و خلبانان باسابقه این شرکت، به عنوان سرپرست جدید منصوب گردید.

به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با تصمیم هیئت‌مدیره شرکت هواپیمایی آسمان، کوروش خلیلیان از سمت مدیرعاملی این شرکت برکنار شد.

در پی این تغییر، کاپیتان محمد حیدری شالی، خلبان باسابقه و از اعضای هیئت‌مدیره، با حکم سرپرستی شرکت هواپیمایی آسمان آغاز به کار کرده است.

کاپیتان حیدری از خلبانان قدیمی و خوش‌سابقه ناوگان آسمان محسوب می‌شود و پیش‌تر در حوزه‌های عملیات پروازی و نظارت بر ایمنی فعالیت داشته است..