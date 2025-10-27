به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این کتابت بینی است بر شرح دعای سحر که حضرت امام خمینی (ره) است در سن ۲۷ سالگی به خط تحریر درآوردند و امروز برای اولین بار شرحی بر شرح دعای سحر امام خمینی (ره) نوشته حجت الاسلام باقر صبایی رونمایی شد.

حجت الاسلام عباس کمساری مدیر موسسه تنظیم و نشر امام خمینی گفت: برای مانایی و ماندگاری آثار امام خمینی (ره) بنا داریم ماهانه از تازه‌های نشر رونمایی کنیم که از ابتدای تابستان تا به امروز ۴ کتاب رونمایی شده و در پایان آبان ماه نیز مجموعه ۸ جلدی از کتب فقهی امام خمینی به شرح آیت الله مقتدایی رونمایی خواهد شد وی ادامه داد در تا پایان امسال ۴۰ اثر جدید رونمایی می‌شود.