هلالاحمر آباده در پی ریزش بخشی از ساختمان قدیمی استادیوم تختی آباده، امداد رسانی را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال احمر آباده گفت: در پی ریزش بخشی از ساختمان قدیمی استادیوم ورزشی تختی شهر آباده، بلافاصله نیروهای امدادی هلالاحمر این شهرستان به محل حادثه اعزام شدند.
علی سعادتمند افزود: امدادگران پس از حضور در صحنه، با همکاری نیروهای آتشنشانی، ستاد مدیریت بحران و سایر دستگاههای اجرایی، عملیات آواربرداری، جستوجو و ایمنسازی محل حادثه را آغاز کردند که این حادثه مصدوم نداشت.
او ادامه داد: با تلاش تیمهای امدادی، محل حادثه تحت کنترل قرار گرفته و بررسی علت وقوع ریزش توسط کارشناسان ذیربط در دست بررسی است.