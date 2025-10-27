تلمبهذخیرهایها، باتری بزرگ انرژیهای خورشیدی و بادی
معاون فنی و پژوهشی شرکت آب و نیرو گفت: تلمبهذخیرهای حلقه اتصال میان نیروگاههای خورشیدی و بادی با شبکه برق است؛ فناوریای که مانند یک باتری عظیم، برق تولیدشده را در زمان کمباری ذخیره و در زمان اوج مصرف دوباره به مدار تزریق میکند.
علیرضا سعیدی معاون فنی و پژوهشی شرکت آب و نیرو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،
گفت: مهمترین مزیت نیروگاههای تلمبهذخیرهای این است که همانند یک باتری بزرگ عمل میکنند. این نیروگاهها در زمان کاهش تقاضای برق، انرژی را ذخیره و در ساعات اوج مصرف وارد مدار میشوند.
وی با بیان اینکه نیروگاههای تلمبهذخیرهای نقش مکمل انرژیهای تجدیدپذیر را ایفا میکنند، افزود: به دلیل ماهیت متناوب نیروگاههای خورشیدی و بادی، نیاز به یک سیستم ذخیرهسازی پایدار احساس میشود تا در ساعات بدون تابش یا باد، برق مورد نیاز شبکه تأمین شود.
سعیدی ادامه داد: در سالهایی که بارشها کم است و نیروگاههای برقآبی نمیتوانند با ظرفیت کامل تولید داشته باشند، نیروگاههای تلمبهذخیرهای بهدلیل ماهیت چرخهای خود، آب ذخیرهشده را بارها مورد استفاده قرار میدهند و عملاً اتلاف چندانی ندارند.
وی افزود: بر اساس تعهدات بینالمللی، باید تا سال ۲۰۵۰ افزایش دمای زمین را در حدود ۱.۵ درجه سانتیگراد نگه داریم. از سوی دیگر، با افزایش تقاضای انرژی، ناگزیر به کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی هستیم؛ از این منظر، توسعه نیروگاههای تلمبهذخیرهای میتواند راهکاری مؤثر برای ذخیرهسازی انرژیهای پاک باشد.
معاون فنی و پژوهشی شرکت آب و نیرو گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاههای تلمبهذخیرهای در جهان نصب شده و بیش از ۹۰ درصد ذخیرهسازی مکانیکی انرژی به این نوع اختصاص دارد. در سال ۲۰۲۲ بیش از ۳۴ هزار مگاوات نیروگاه برقآبی وارد مدار شده که حدود ۱۰ هزار مگاوات آن تلمبهذخیرهای بوده است؛ از این میزان، ۸ هزار مگاوات در چین راهاندازی شده است.
وی تأکید کرد: چین در حال حاضر پیشروترین کشور در این فناوری است و پس از آن ایالات متحده، استرالیا، فیلیپین، تایلند و هند سرمایهگذاری گستردهای در توسعه نیروگاههای تلمبهذخیرهای انجام دادهاند.