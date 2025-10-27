مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در استان فارس بیش از ۹ هزار نفر از گروه پرستاری در بیش از ۷۰ بیمارستان دولتی و خصوصی به بیماران خدمات ارائه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه در استان فارس بیش از ۹ هزار نفر از گروه پرستاری در بیش از ۷۰ بیمارستان دولتی و خصوصی به بیماران خدمات ارائه می‌دهند؛ گفت: دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از دانشگاه هاست که در رده اول پی گیری‌های معوقات پرستاران قرار دارد

جمشیدی افزود: در این دانشگاه تلاش شده هم پرداخت فوق العاده خاص پر ستاران که یک مطالبه ملی است از طریق وزارت خانه پی گیری شود و هم معوقات قبلی پرستاران پرداخت شود.

وی بیان داشت: معوقات این گروه تا مرداد پرداخت شده و مابقی هم در دستور کار مدیران و مسئولان دانشگاه قرار دارد که سعی می‌شود به زودی پرداخت شود.