دبیر کمیسیون آموزش عمومی قرآن کریم کشور با اشاره بر لزوم توجه ویژه به توانمندسازی و ارتقای دانش قرآنی معلمان و آموزگاران مقطع ابتدایی، گفت: در برنامه هفتم توسعه سالانه ۶۰ هزار و در مجموع ۳۰۰ هزار معلم تا پایان برنامه، توانمندسازی و تربیت میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، محمدرضا مسیبزاده دبیر کمیسیون آموزش عمومی قرآن کریم کشور در سومین نشست شورای توسعه فرهنگ قرآنی استان کردستان که با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی امروز، ۵ آبان در کردستان برگزار شد، بر لزوم پایبندی به اسناد بالادستی در اجرای برنامههای قرآنی تأکید کرد.
آقای مسیب زاده گفت: همۀ فعالیتهای قرآنی دستگاهها باید بر اساس برنامهریزی و اهداف مشخص شده در اسناد مصوب پیش برود چراکه توجه به این اسناد میتواند مسیر رسیدن به اهداف را هموار کند.
وی افزود: منشور توسعه فرهنگ قرآنی که پس از سالها زحمت نهایی شده است، چارچوب اصلی کار ماست و اسناد زیرمجموعه آن، مانند سند توسعه آموزش عمومی قرآن، وظایف هر بخش را بهطور دقیق مشخص کرده است.
دبیر کمیسیون آموزش عمومی قرآن کریم کشور با ابراز تأسف از عدم توجه کافی به این اسناد، توصیه کرد: از همۀ دستاندرکاران وظایف خود را دقیقاً مطابق با سندی که به آن اشاره کردم دنبال کنند؛ در این صورت، محقق شدن اهداف توسعه فرهنگ قرآنی حتمی خواهد بود.
* چهار مأموریت اصلی آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه
آقای مسیب زاده با اشاره به تأکید وزیر آموزش و پرورش بر اولویت دادن به بحث نماز و قرآن در همۀ سطوح، چهار وظیفه عمده محوله توانمندسازی معلمان شامل؛ محور قراردادن حفظ قرآن، تاسیس مدارس قرآن و ارتقای سواد قرآنی فرهنگیان را تشریح کرد.
وی به توجه ویژه به توانمندسازی و ارتقای دانش قرآنی معلمان و آموزگاران مقاطع ابتدایی اشاره کرد و گفت: در این برنامه سالانه ۶۰ هزار نفر و در مجموع ۳۰۰ هزار معلم تا پایان برنامه هفتم توسعه، توانمندسازی میشوند.
دبیر کمیسیون آموزش عمومی قرآن کریم کشور با اشاره به محوریت قرار دادن حفظ قرآن در مدارس و برگزاری دورههای آموزشی حفظ قرآن، ادامه داد: هزار و ۲۰۰ مدرسه حفظ قرآن در سطح کشور در برنامه هفتم توسعه باید راه اندازی شود که اجرای مرحله نخست آن با تأسیس ۳۰۰ مدرسه در سال اول آغاز شده است و سهمیه استانها نیز مشخص و ابلاغ شده است.
آقای مسیب زاده از ارتقای سواد قرآنی فرهنگیان خبر داد و افزود: توجه به ارتقای سواد قرآنی دانشجویان فرهنگی و طلاب، با هدف پیشگیری از بروز بیسوادی قرآنی در بدنه اصلی آموزش کشور یکی دیگر ار وظایف اصلی آموزش و پرورش است.