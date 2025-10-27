به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، پیکر مرحوم سعیدی نجات عصر امروز دوشنبه از حسینیه پیروان دین نبوی تا حرم مطهر رضوی تشییع و پس از اقامه نماز به امامت آیت الله سید احمد علم الهدی امام جمعه مشهد، پیکر این معلم شهید پرور و انقلابی در صحن آزادی حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.

برادران شهید «محمد ابراهیم و محمد اسماعیل سعیدی نجات» در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۳۹ و ۲۰ فروردین ۱۳۴۲ در مشهد متولد شدند و در ۲۴ اسفند ۱۳۶۳ و ۲۲ اسفند ۱۳۶۳ در جزیره مجنون به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.

همچنین حجت الاسلام و المسلمین مروی، تولیت آستان قدس رضوی ضمن حضور در اقامه نماز بر پیکر مرحوم سعیدی با انتشار پیام تسلیتی اظهار کرد: درگذشت ابوالشهیدین مرحوم حاج احمد سعیدی نجات، خادم با اخلاص حضرت رضا (ع) موجب تأثّر گردید.

آیت الله احمد مروی افزود: آن فقید سعید عمر شریف خویش را در مسیر توسعه فعالیت‌های قرآنی و دینی، تربیت نیرو‌های مومن و انقلابی و خدمت مخلصانه در بارگاه منور رضوی سپری کرد و با ایمان راسخ، اخلاص در عمل و روحیه مجاهدت‌گر خود، منشا آثار ماندگار دینی و تربیتی شد.