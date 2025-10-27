نماینده ولی فقیه در لرستان گفت:پرستار، مظهر ایثار، صبر، فداکاری و مهربانی است،صفاتی که در وجود حضرت زینب کبری(س)، قهرمان کربلا، تجلی کامل یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی در جشن ولادت حصرت زینب(س)و روز پرستار که در تالار شهید آوینی خرم آباد برگزار شد، ضمن تبریک این روز فرخنده، اظهار کرد: «بسیار خرسندم که در روز میلاد حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، در جمع شما فرشتگان سلامت حضور دارم. انتخاب این روز به‌عنوان روز پرستار، انتخابی شایسته و پرمعناست؛ چرا که پرستار، مظهر ایثار، صبر، فداکاری و مهربانی است؛ صفاتی که در وجود حضرت زینب کبری(س)، قهرمان کربلا، تجلی کامل یافت.»

وی با بیان اینکه حضرت زینب(س) عقیله بنی‌هاشم و الگوی هوشمندی و درایت است، گفت: «عقیله یعنی بانوی خردمند؛ کسی که خدا را بشناسد، از او اطاعت کند، دشمن را بشناسد و در برابر او بایستد. انسان خردمند کسی است که برای جاودانگی سرمایه‌گذاری کند، نه فقط برای دنیا.»

امام‌جمعه خرم‌آباد افزود: «زندگی دنیا اقامتی موقت است؛ همان‌گونه که انسان در هتلی چند روز اقامت دارد و سپس آن را ترک می‌کند، باید دانست دنیا نیز محل عبور است نه ماندن. اگر این نگاه در جامعه نهادینه شود، بسیاری از مشکلات و دغدغه‌ها حل خواهد شد.»

حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی مشکلات مدیریتی در حوزه سلامت استان، تأکید کرد: «دانشگاه علوم پزشکی لرستان به جهت نیروی انسانی از پرجمعیت‌ترین نهادهای استان است، اما متأسفانه در دوره هایی نیروی بدون ضابطه زیادی به آن تحمیل شده و منابع مالی که باید صرف ارتقای کیفیت خدمات شود، به‌جای خود هزینه نمی‌شود. نتیجه این وضعیت، ناترازی‌ها و نارضایتی‌هایی است که در برخی بیمارستان‌ها مشاهده می‌شود.»

وی افزود: «زمانی که بیمارستانی در شهری به هر عللی خدماتی که ارائه می‌دهد متناسب با امکاناتش نیست و چندین روییداد تلخ هم در این مدت در آن بیمارستان اتفاق افتاده است و نماینده علی دولت در آن شهرستان و برخی از اعضای شورای تامین تایید می‌کنند که آن بیمارستان نیازمند تغییر و تحولاتی در نیروی انسانی است. در چنین شرایطی باید به نفع مردم تصمیم گرفت. نباید تغییرات مدیریتی آنقدر طولانی شود که مردم در آن شهرستان آسیب ببینند. در اولین ملاقاتی که جناب آقای دکتر امیری به دفتر ما مراجعه کردند به ایشان گفتم که اقدام شما در انتصابات به نفع مردم باشد و نباید خواستنی های کسانی که به نفع مردم نیست بر دانشگاه علوم پزشکی حاکم شود و در طول این مدت چندین بار همین مطلب را به ایشان یاداوری کردم.»

نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان با اشاره به لزوم تصمیم‌گیری قاطع مدیران ارشد، گفت: « ازبرخی از وزرای محترم، چه در دولت فعلی و چه دولت‌های گذشته، این گلایه وجود دارد که نباید اداره استان‌ و انتصابات در آن را به دخالت همراه با اصرار و خارج از عرف مشورت واگذار کرد و به این ترتیب قوه مجریه را تضعیف کرد. امور کشور با چنین روش هایی که نفع مردم و نظام جمهوری اسلامی در آن نیست به پیش نمی‌رود.»

وی تأکید کرد: «قوا باید هماهنگ با هم عمل کنند اما در کار یکدیگر دخالت نکنند. مدیران استانی که خود باید انتخابشان در راستای منافع مردم باشد نه در راستای منافع جناح یا گروه خاصی باید با قاطعیت و شجاعت در مسیر خدمت به مردم گام بردارند ، زیرا حق مردم است که از خدمات شایسته بهره‌مند شوند.»

حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی در ادامه با اشاره به برخی تخلفات صنفی در حوزه درمان خاطرنشان کرد: «پزشکان جهادی ما در دورترین نقاط کشور با روحیه داوطلبانه و ایثارگرانه خدمت می‌کنند که از آنان قدردانی می‌کنم، اما نباید اجازه داد برخی رفتارهای نادرست شأن حرفه پزشکی را زیر سؤال ببرد. این‌که فردی هم از تعرفه دولتی، هم از تعرفه بیمارستانی و هم از بیمار هزینه جداگانه دریافت کند، هم خلاف شرع است، هم خلاف قانون، و هم خلاف حرمت حرفه مقدس پزشکی.»

وی تأکید کرد: «چنین مسائلی که برخلاف حرمت حرفه مقدس پزشکی است باید از آن پیشگیری شود و باتدبیر در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی حل و فصل شود. شایسته نیست چنین اتفاقاتی رخ بدهد تا به مجامع عمومی و فضای مجازی کشیده بشود.»

نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان در پایان سخنان خود با تقدیر از زحمات پرستاران گفت: «من امروز آمدم تا از تلاش‌های شبانه‌روزی شما فرشتگان سلامت تشکر کنم. اجر و پاداش شما تنها نزد خداوند متعال محفوظ است. البته همه کارکنان از حق و حقوق خود باید بهره مند شوند و طلب آن ها پرداخت شود اما باید پرداختی‌ها از کسانی آغاز شود که دریافتی کمتری دارند.»