به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن هرمزی افزود:نظر ما این بود که به نام حضرت مریم مقدس (س) هم ایستگاهی در تهران داشته باشیم.

وی گفت:به شهردار درخواست دادیم که معماری این ایستگاه را تغییر دهیم تا به فضایی متفاوت برای نزدیک شدن بیش از پیش دو دین اسلام و مسیحیت تبدیل شود.

هرمزی گفت: در این دوره یک کارگروه معماری ویژه تشکیل دادیم و از افرادی که در کلیسا بودند کمک گرفتیم.

وی افزود: ایستگاه مریم مقدس هفته آینده طی مراسمی با حضور مسئولان کشوری و شهری از خط ۶ متروی تهران افتتاح خواهد شد.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار تهران از اسقف اعظم ارامنه پایتخت برای حضور در مراسم افتتاح ایستگاه مریم مقدس(س) دعوت به عمل آورد.

محسن هرمزی در دیدار با اسقف «سیبوه سرکیسیان» که امروز -دوشنبه ۵ آبان- برگزار شد، از این مقام ارشد ارامنه تهران دعوت کرد در مراسم افتتاح ایستگاه مریم مقدس که در فاصله اندک از کلیسای سنت سرکیس خیابان کریمخان برگزار می‌شود، حضور یابد.

.در این دیدار که با حضور حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران و آرا شاوردیان نماینده ارامنه در مجلس شورای اسلامی همراه بود، «سیبوه سرکیسیان» گفت: در همه جهان اسلام تنها ایران و تهران است که چنین قدم ارزشمندی برداشته است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در دیدار با اسقف اعظم ارامنه تهران گفت: ۳ سال قبل بنده مدیرعامل متروی تهران بودم و این ایستگاه با حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی تحویل ما شده بود. حتی در آن روزها برخی نقاط ایستگاه ریزش داشت و جلسه‌ای با دوستان در کلیسا برگزار و ابزار دقیق نصب کردیم تا جلوی ریزش را بگیریم. آن روزها اسم این ایستگاه شهید نجات‌الهی بود.

هرمزی با اشاره به علت نامگذاری این ایستگاه به نام حضرت مریم مقدس(س) افزود: البته ما در تهران، خیابان ۳۰تیر را به عنوان خیابان ادیان ابراهیمی داریم که کلیسا و کنست و مسجد در آن وجود دارد اما نظر ما این بود که به نام حضرت مریم مقدس(س) هم ایستگاهی در تهران داشته باشیم. با این ایده ما به شهردار درخواست دادیم که معماری و طراحی این ایستگاه را به طور ویژه تغییر دهیم که به فضایی متفاوت برای نزدیک شدن بیش از پیش دو دین اسلام و مسیحیت تبدیل شود. در این دوره یک کارگروه معماری ویژه تشکیل دادیم و از افرادی که در کلیسا بودند کمک گرفتیم و از نظارت آنها استفاده کردیم و در نهایت به این معماری و طراحی منجر شد.

معاون شهردار تهران گفت: هیچ یک از ۱۶۰ ایستگاه متروی تهران چنین معماری فاخری را ندارد. معماری و آثار تجسمی ایستگاه مریم مقدس راهی برای هم افزایی با مسیحیان تهران می‌گشاید و اتحاد میان این دو بخش را پیش می‌برد. توجهی که در این دوره به این موضوعات شد و حمایتی که شورای شهر از این موضوع داشت، باعث شد نام ایستگاه را به نام مریم مقدس تغییر دهیم و این هدیه‌ای به مردم کشور و جامعه مسیحیان است.به گفته هرمزی، ایستگاه مریم مقدس هفته آینده طی مراسمی با حضور مسئولان کشوری و شهری از خط ۶ متروی تهران افتتاح خواهد شد. همچنین قرار است گالری فرهنگ مسیحیان در ورودی ایستگاه مریم مقدس افتتاح شود.

رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در دیدار با اسقف ارامنه تهران گفت: سال اولی که وارد شورای شهر شده بودیم، شما به مناسبت هفته دفاع مقدس از ما دعوت کردید و تصاویری از شهدا، ایثارگران و آزادگان ارامنه در دفاع مقدس را به حضار نشان دادید.

آقامیری افزود: وحدت، دوستی و همگرایی ما که همه ایرانی با ادیان مختلف اما هم جهت هستیم، بسیار ستودنی و ارزشمند است. در طول ۴دهه انقلاب اسلامی جامعه مسیحیت همیشه در کنار جمهوری اسلامی برادرانه حضور داشته که شایسته تقدیر است.

آرا شاوردیان نماینده ارامنه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ایران در میان کشورهای اسلامی و غیر اسلامی نمونه‌ای متفاوت است و تعاملی مانند تعامل ادیان در ایران، در هیچ جا وجود ندارد. ایرانیان نگاهی خاص و احترامی فزاینده برای ادیان توحیدی قائل هستند.این نماینده مجلس افزود: شیرین‌ترین نکته اینکه پس از جنگ ۱۲روزه وحدتی که مورد اشاره و نظر مقام معظم رهبری بوده، می‌تواند در این ایستگاه مجسم شود و ایستگاه مریم مقدس نمادی از این وحدت محسوب می‌شود. ایجاد گالری فرهنگ مسیحیان در این ایستگاه هم به تعمیق این وحدت کمک خواهد کرد.