بحران انسانی در آفریقا

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۰۵- ۱۸:۱۱
فاجعه ناامنی غذایی و قحطی در آفریقا

برچسب ها: قاره آفریقا ، بحران انسانی ، فقر و گرسنگی
