به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر علمی سومین المپیاد مهارتی مسابقه ملی معماری آینده گفت: در این دوره از رقابت‌ها، دانشجویان در پنج رشته مختلف مهارتی به رقابت می‌پردازند.

فاطمه روحانی افزود: میزبانی بخش معماری این مسابقات بر عهده دانشگاه ملی مهارت مرکز دختران الزهرای(س) مشهد است و موضوع محوری این بخش، «گفتمان معمار و هوش مصنوعی» عنوان شده است.

وی ادامه داد: در مرحله نخست این رقابت‌ها حدود ۳۰۰ تیم از دانشگاه‌های سراسر کشور در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد شرکت کردند.

خانم روحانی گفت: از میان ۳۰۰ تیم شرکت‌کننده، ۱۵ تیم برتر موفق به راهیابی به مرحله حضوری شدند و امروز در مشهد به رقابت نهایی می‌پردازند.

وی افزود: سومین المپیاد مهارتی از اسفندماه سال گذشته در دبیرخانه مرکزی مستقر در دانشگاه ملی مهارت واحد استانی خراسان رضوی آغاز به کار کرده است.