نشست کارگروه روانسازی و توسعه ترانزیت کشور به ریاست مهران قربانی معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی، با هدف نهاییسازی سند ملی گذر (ترانزیت) و بررسی راهکارهای تسهیل فرایندهای مرزی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این نشست، روند اصلاحات انجامگرفته بر روی «سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)» موضوع جزء ۲ بند «الف» ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت بررسی و نسخه نهایی آن برای طرح در جلسه آتی ستاد ملی گذر مرز به مرز آماده شد .
قربانی با بیان اینکه این سند مبنای ملی برای مدیریت یکپارچه فرآیندهای ترانزیتی کشور است، افزود: با تکمیل برنامه ملی گذر، هماهنگی میان دستگاههای دخیل در امور مرزی افزایش مییابد و عملیات ترانزیت با سرعت، شفافیت و کارآمدی بیشتری انجام خواهد شد.
در این جلسه، نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان توسعه تجارت، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، و فرماندهی مرزبانی حضور داشتند.
به گفته معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی، اجرای مصوبات و نهاییسازی این سند یکی از اولویتهای اصلی وزارت راه و شهرسازی در حوزه حملونقل و ترانزیت ملی است.