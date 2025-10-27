هفته ششم لیگ برتر بسکتبال ؛
پیروزی تیم بسکتبال شهرداری گرگان بر نفت آبادان در خانه
تیم بسکتبال شهرداری گرگان با نتیجه ۷۲ بر ۶۹ تیم نفت آبادان را شکست داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در هفته ششم لیگ برتر بسکتبال ؛تیم بسکتبال شهرداری گرگان با نتیجه ۷۲ بر ۶۹ بر نفت آبادان پیروز شد.
دیدار امروز شهرداری گرگان و پالایش نفت آبادان از ساعت شانزده عصر امروز در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار شد.
گرگانی ها اکنون با کسب یازده امتیاز از پنج برد و یک باخت، در رده دوم جدول رده بندی ایستاده اند .
شاگردان مخدومی به جز شکست نزدیک مقابل استقلال تهران ، برابر تیمهای نفت و گاز زاگرس جنوبی جهرم، گلنور اصفهان، کاله آمل و طبیعت اسلامشهر پیروز میدان بودند.