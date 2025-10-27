به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان در هفته ششم لیگ برتر بسکتبال ؛تیم بسکتبال شهرداری گرگان با نتیجه ۷۲ بر ۶۹ بر نفت آبادان پیروز شد.

دیدار امروز شهرداری گرگان و پالایش نفت آبادان از ساعت شانزده عصر امروز در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار شد.



گرگانی ها اکنون با کسب یازده امتیاز از پنج برد و یک باخت، در رده دوم جدول رده بندی ایستاده اند .