\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646\u060c \u0628\u0631\u062e\u0648\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f\u0647 \u0645\u062f\u0627\u0644\u200c \u0628\u0631\u0646\u0632 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0648 \u0646\u0642\u0631\u0647 \u0627\u0644\u0645\u067e\u06cc\u06a9 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u06cc\u06a9 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645 \u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u06a9\u06cc\u0648\u0698\u0627\u0646\u06af \u0698\u06cc\u0627\u0646\u06af \u0627\u0632 \u0686\u06cc\u0646 \u0628\u0627 \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u06f2 \u0628\u0631 \u0635\u0641\u0631 \u0634\u06a9\u0633\u062a \u062e\u0648\u0631\u062f \u0648 \u0627\u0632 \u062f\u0648\u0631 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a \u0647\u0627 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0631\u0641\u062a.\n\u00a0\n\u0645\u0644\u06cc \u067e\u0648\u0634 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u06cc\u06a9 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645 \u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u062a\u06a9\u0648\u0627\u0646\u062f\u0648\u06a9\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0632\u06cc\u0631\u0647 \u0645\u0648\u0631\u06cc\u0633\u060c\u00a0 \u067e\u0631\u062a\u063a\u0627\u0644 \u0648 \u0627\u0632\u0628\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0628\u0631\u062a\u0631\u06cc \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\u00a0\n\u00a0