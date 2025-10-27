به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ مسعود دادوند گفت: در پی وقوع سرقت سیم برق در این شهرستان، بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی این شهرستان با کار اطلاعاتی سارق به هویت معلوم را در این رابطه شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ دادوند با اشاره به اینکه متهم در تحقیقات پلیس تاکنون به ۴ فقره سرقت سیم برق اعتراف کرده است، ادامه داد: این فرد پس از تشکیل پزونده جهت سیر مراحل قانونی راهی مرجع قضائی شد.

جانشین قرمانده انتظامی شهرستان شوش خاطر نشان کرد: پلیس با تمام توان خود و با اشراف اطلاعاتی اجازه نخواهند داد مجرمان با ارتکاب جرم، آرامش و آسایش مردم را مختل کنند.