به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در نشست تخصصی قصه‌گویی با حضور مربیان، اولیای تربیتی و فعالان حوزه کودک، شرکت‌کنندگان به اهمیت نقش قصه در آموزش علمی و تربیت روانی کودکان پرداختند.

یکی از شرکت‌کنندگان با ارائه قصه‌ای با عنوان «رختخواب‌خیز»، به معرفی عملکرد اندام‌های بدن مانند مغز، قلب، کلیه‌ها و مثانه پرداخت و هدف اصلی خود را آگاهی‌بخشی به کودکان درباره تأثیرات روانی تماشای فیلم‌های ترسناک، از جمله شب‌ادراری، عنوان کرد. در این نشست، بر اهمیت استفاده صحیح از زبان بدن، آواهای مناسب و حفظ ارتباط مؤثر با مخاطب در فرآیند قصه‌گویی تأکید شد. به گفته شرکت‌کنندگان، رعایت این نکات می‌تواند جذابیت قصه را افزایش داده و تأثیرگذاری آن را در ذهن کودک چند برابر کند.

این رویداد با هدف ارتقای مهارت‌های قصه‌گویی و بهره‌گیری از آن در آموزش علمی و تربیت روانی کودکان برگزار شد.