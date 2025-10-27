به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مجری کل طرح‌های زیربنایی استان اصفهان گفت: در راستای ادامه عملیات تکمیلی آزادراه شهید حجازی (کنارگذر شرق اصفهان)، چند انفجار کنترل‌شده فردا سه شنبه ششم آبان ماه در محدوده پل باغ رضوان در محور نایین اجرا می‌شود.

علیرضا صلواتی در اطلاع رسانی به شهروندان افزود: این عملیات ساعت ۱۰ صبح اجرا می‌شود و مردم اهالی این منطقه به‌ویژه روستا‌های مجاور آن، از احتمال شنیده شدن صدای انفجار نگران باشند.