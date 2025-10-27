آغاز برداشت انار در سیروان
برداشت انار از سطح ۱۰۴ هکتار از باغات شهرستان سیروان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «علی حسینی» مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیروان گفت: برداشت انار از سطح ۱۰۴ هکتار از باغات شهرستان آغاز شده و پیشبینی میشود از این سطح بیش از هزار تن انار برداشت و روانه بازار شود.
وی افزود: برداشت انار درحال انجام است و تا اواسط آذرماه ادامه دارد و علاوه بر مصرف داخلی استان به استانهای همجوار نیز صادر میشود.
حسینی اضافه کرد: میوه انار علاوه بر مصرف تازهخوری، به شکلهای مختلفی ازجمله رب انار، آب انار و لواشک و بهصورت چاشنی در انواع غذاها فرآوری میشود.