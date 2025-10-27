پخش زنده
امروز: -
فرماندار رودان گفت: ظهر امروز چهار سارق مسلح به یک طلافروشی در مرکز شهرستان رودان حمله کرده و مقداری طلا را به سرقت بردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما خلیج فارس، محمد محسنی افزود: این سرقت خسارت جانی نداشته است اما مقداری طلا به سرقت رفته است که درحال جمع بندی هستیم.
وی گفت: قبلا نیروهای امنیتی شهرستان تذکرات لازم را به این طلافروشی داده اند.
محسنی افزود: همه نیروی های نظامی و امنیتی درحال پیگیری و شناسایی سارقان هستند.
این سرقت ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه امروز رخ داد.
بیشتربخوانید: دستگیری سارقان طلافروشی درگهان قشم