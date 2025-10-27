اجرای عملیات ایمنسازی محور سرابله – آسمانآباد
مدیر اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان چرداول از اجرای عملیات ایمنسازی مسیر سرابله به سمت آسمانآباد خبر داد و گفت: این عملیات بر اساس مصوبات شورای ترافیک شهرستان در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «پورنادر» مدیر اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان چرداول اظهار داشت: اقدامات لازم برای ایمنسازی پیچ خطرناک «مله ملوچگان» نیز در دستور کار قرار دارد و در اسرع وقت اجرایی خواهد شد.
وی یادآور شد: محور سرابله – آسمانآباد به عنوان مسیر جایگزین در ایام پرتردد اربعین حسینی مورد استفاده قرار میگیرد و ایمنسازی آن نقش مهمی در تسهیل تردد زائران و شهروندان دارد.
گفتنی است مسیر سرابله، آسمان آباد، قلاجه یکی از مسیرهای پرحادثه شهرستان چرداول به شمار میآید.
این مسیر پر تردد سالانه آبستن تصادفات متعدد جادهای است که تعریض و ایمن سازی آن از ضروریات است.