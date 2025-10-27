مدیرکل دامپزشکی مازندران گفت: با استفاده از واکسن مقاوم به حرارت، دو میلیون و ۹۴ هزار قطعه از طیور بومی استان در برابر بیماری مهلک نیوکاسل ایمن شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حمزه آقاپورکاظمی مدیرکل دامپزشکی مازندران از پایان یافتن فاز دوازدهم طرح ملی واکسیناسیون طیور روستایی با استفاده از واکسن مقاوم به حرارت خبر داد.

وی افزود: در این مرحله، دو میلیون و ۹۴ هزار و ۳۹۰ قطعه از طیور بومی استان علیه بیماری ویروسی و کشنده نیوکاسل واکسینه شدند تا با ایجاد ایمنی گله‌ای، از خسارات اقتصادی سنگین به دامداران جلوگیری شود.

مدیرکل دامپزشکی مازندران با اشاره به خطرات بیماری نیوکاسل گفت: این بیماری یکی از خطرناک‌ترین تهدیدات برای صنعت پرورش طیور است که واکسیناسیون به‌موقع، موثرترین روش کنترل آن محسوب می‌شود.

آقاپورکاظمی در خصوص مزایای واکسن مقاوم به حرارت توضیح داد: این واکسن به دلیل عدم نیاز به زنجیره سرمایشی، امکان پوشش واکسیناسیون حتی در دورترین نقاط استان را فراهم کرده است.

وی در پایان از دامداران خواست: با رعایت اصول بهداشتی از جمله کنترل آب و دان، مدیریت تردد و پایش روزانه سلامت گله، در حفظ سرمایه‌های دامی استان همکاری لازم را به عمل آورند.