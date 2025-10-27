پخش زنده
چهار محوطه و دشت فسیلی در شهرستان ششتمد سبزوار شناسایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار ششتمد گفت: ششتمد با پیشینه کهن و تنوع زیستی منحصر بهفرد، از ظرفیتهای ارزشمند میراثی در حوزههای مختلفی از جمله میراث طبیعی، تاریخی، انسانشناسی و جغرافیایی برخوردار است.
محمودرضا سلیمانی افزود: بر اساس پژوهشهای میدانی و تحت شرایط خاص، تاکنون موفق به شناسایی چهار محوطه یا دشت فسیلی در این منطقه شدهایم. این محوطهها که با عنوان «مزرعه فسیلی» در حال مطالعه و ثبت نهایی هستند، روند شناسایی آنها ادامه دارد و احتمال افزایش تعداد این دشتها وجود دارد.
وی با اشاره به اهمیت جهانی این یافتهها، ادامه داد: این فسیلها بخشی مهم از میراث طبیعی و گرانقدر کره زمین به شمار میروند که در فلات ایران و در ششتمد، به عنوان نماد تمدن کهن و شهری امن برای گردشگران، به وفور یافت میشوند.
سلیمانی تأکید کرد: این منطقه، گنجینهای طبیعی را برای همه ایرانیان به ارمغان آورده که نیازمند حفاظت و معرفی به جامعه علمی و عموم مردم است.