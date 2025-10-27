پخش زنده
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش از کشف ۵۹ دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز در دو شهرستان تالش و رضوانشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد صفری گفت: با توجه به خبرهای دریافتی مبنی بر وجود مزرعه استخراج رمز ارز در دو شهرستان تالش و رضوانشهر، درشهر اسالم ۴۱ دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز فعال کشف شد.
وی همچنین افزود: در پره سر از توابع شهرستان رضوانشهر نیز ۱۸ دستگاه دیگر کشف شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش با بیان اینکه ارزش تجهیزات کشف شده بر اساس نظر کارشناسان ۵۹ میلیارد ریال برآورد شده است گفت: خسارت به شبکه توزیع برق، جرم محسوب میشود و با متخلفان در این زمینه برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه توان مصرف این تجهیزات معادل برق ۶۰ خانوار است گفت: بهمنظور رفع مشکل ناترازی حاملهای انرژی با استفاده کنندگان غیرمجاز از دستگاههای رمز ارز که سهم قابل توجهی در قطعی و نارسایی برق دارند، تدابیر ویژهای از سوی دستگاه قضایی استان در دو شهرستان تالش و رضوانشهر با همکاری ضابطین اتخاذ شده است.