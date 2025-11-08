پخش زنده
«واحدهای پردازشگر گرافیکی» (GPU) مواد اولیه ساخت هوش مصنوعی هستند. از مهمترین گامهای لازم برای رسیدن به «لایههای عمیق هوش مصنوعی» مدیریت صحیح منابع پردازشی موجود در کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اگر اخبار هوش مصنوعی را دنبال می کنید، احتمالا درباره «مزرعههای GPU» شنیدهاید. برخلاف انتظاری که از تصویر یک مزرعه دارید، به بیان ساده «مزرعه پردازشگر گرافیکی» (GPU Farm) مجموعهای از واحدهای پردازشگر گرافیکی (GPU) است که در کنار هم قرار میگیرند تا وظایف محاسباتی سخت، به ویژه در زمینههایی مانند «هوش مصنوعی» (AI)، «یادگیری ماشینی» (ML) و «یادگیری عمیق»، را با سرعت بالاتر و با سهولت بیشتری انجام دهند. یک مغازه شلوغ با هزاران مشتری را تصور کنید. اگر فقط یک پیشخوان تسویه حساب وجود داشته باشد که توسط یک صندوقدار کار میکند، صف به طرز وحشتناکی طولانی میشود. اما اگر دهها صندوقدار وجود داشته باشند که هر کدام یک فرایند جداگانه را مدیریت میکنند، تراکنشها به یکباره انجام میشود و هیچ کس مجبور نیست بیش از حد منتظر بماند. یک «مزرعه پردازشگر گرافیکی» از همین منطق پیروی میکند: به جای داشتن فقط یک واحد پردازش مرکزی (CPU) با تعداد محدودی هسته قدرتمند، صدها یا حتی هزاران هسته GPU دارید که همگی به طور موازی روی دادهها کار میکنند. به این ترتیب انجام هم زمان محاسبات زیاد، طولانی، پیچیده و متنوع تبدیل به فرایندی بسیار سریعتر میشود. در واقع انجام چنین محاسباتی بدون «واحدهای پردازشگر گرافیکی» (GPU) امکان پذیر نیست! «واحدهای پردازشگر گرافیکی» (GPU) قطعات مهمی از زیرساختهای الکترونیکی در تکنولوژیهای امروز هستند. بدون «جی پی یو»ها (GPU) فناوریهایی مثل هوش مصنوعی قابل تصور نبودند. «واحدهای پردازشگر گرافیکی» (GPU) این توانایی را دارند که محاسبات زیادی را به صورت هم زمان انجام بدهند. این ویژگی لازمهی به وجود آمدن هوش مصنوعی است. برای مثال در نظر بگیرید که شما درحال چت با هوش مصنوعی هستید. مغز متفکر هوش مصنوعی که همان «واحدهای پردازشگر گرافیکی» (GPU) هستند باید به صورت هم زمان کلمه به کلمهی درخواست شما را تحلیل کند، معنای کلی را درک کند، پاسخ مناسب را تولید کند و به صورت جملات به شما نمایش دهد. هم زمان و با سرعت انجام دادن همه این محاسبات، فقط با استفاده از «واحدهای پردازشگر گرافیکی» (GPU) امکان پذیر است. تولید «واحدهای پردازشگر گرافیکی» (GPU) در حال حاضر در انحصار کشور آمریکا و بسیار محدودتر از آن، در اختیار چین است. اما نکتهای که موازنه قدرت فناوری را متزلزل میکند این است که آمریکا برای زیرساختهای تولید و مواد اولیه به کشورهایی نظیر تایوان، ژاپن و کره جنوبی وابسته است. رقابت پرتنش بین آمریکا و چین برای قدرت گرفتن در هوش مصنوعی، باعث شده که چین با تمام توان به دنبال خودکفایی تولید سخت افزارهای لازم برای هوش مصنوعی، از جمله «واحدهای پردازشگر گرافیکی» (GPU) باشد.
با وجود اهمیت تامین تراشههای گرافیکی برای توسعه هوش مصنوعی در کشور، تفاوتهایی در نظر کارشناسان برای اولویت بندی نیازهایی زیرساختی با توجه به اهمیت و اثرگذاری آنها وجود دارد.
محسن اخلاصی، کارشناس هوش مصنوعی میگوید: «در خصوص زیرساختهای پردازشی، رقابت شدیدی بین قدرتهای جهانی برای ایجاد این زیرساختها وجود دارد. این زیرساختها تنها به پردازندهها محدود نمیشوند، بلکه شامل شبکهسازی پردازندهها، تأمین انرژی و سایر ملزومات پیچیده هستند.»
اخلاصی درباره وضعیت فعلی کشور در زمینه تامین تراشهای گرافیکی مورد نیاز در کشور گفت: «در حال حاضر، پردازندههای گرافیکی (GPU) واردشده به کشور بین آزمایشگاهها، شرکتها و استارتاپها تقسیم شدهاند، اما هر یک تنها تعداد محدودی پردازنده (یک تا چهار عدد) در اختیار دارند. این پراکندگی مانع از انجام کارهای بزرگ و توسعه مدلهای پیشرفته میشود. پخش شدن زیرساخت پردازشی محدود موجود بین مراکز مختلف، میزان بهرهوری پردازندههای موجود را کاهش میدهد.»
بر اساس آنچه کارشناسان میگویند، با آنکه تامین نیاز کشور به تراشههای گرافیکی از ملزومات توسعه هوش مصنوعی است، اما با توجه به انحصاری بودن فناوری تولید آنها و از طرف دیگر، سرعت پیشروی این فناوری و تغییرات آن، باید متولیان توسعه هوش مصنوعی، نگاهی جامع نگر و بلند مدت درباره توسعه بومی آن داشته باشند، به صورتی که بر توسعه تک محوری تمرکز نکنند.