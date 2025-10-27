به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: تغییر ناگهانی مسیر و حرکت نکردن خودرو بین خطوط ۱۲ درصد، ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه ۱۰ درصد و دیگر عوامل با سهم کمتر علت تصادفات درون شهری در خراسان رضوی هستند.

سرهنگ هادی امیدوار افزود: همچنین مهمترین علت توجه نکردن به جلو رانندگان، کار با تلفن همراه اعم از صحبت با تلفن، پیام نوشتن، ارسال صدا یا تصویر، پخش زنده در شبکه‌های اجتماعی (لایو گرفتن) است.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی ادامه داد: خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات به عنوان عامل دیگر حواس پرتی رانندگان پس از تلفن همراه ثبت شده است.

سرهنگ امیدوار گفت: در بازه زمانی مهرماه ۷۳ درصد تصادفات مربوط به خودرو‌های سواری، ۱۶ درصد موتورسیکلت، چهار درصد وانت بار و بقیه مربوط به وسائل نقلیه عمومی و دیگر خودرو‌ها بوده است.

وی افزود: در حالی که بیشترین میزان وقوع تصادفات در شهر‌های استان بین ساعات ۱۲ تا ۱۶ روی می‌دهد، اما بیشترین زمان وقوع تصادفات فوتی مربوط به شب است.