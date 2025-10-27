به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه شهرکرد با تأکید بر اینکه اقامه نماز عامل اصلاح فرد و جامعه است گفت: برای نجات جامعه باید فرهنگ نماز را ترویج و نسبت به آگاهی صحیح درباره مهدویت اقدام جدی کرد تا از آسیب‌ها و انحرافات جلوگیری شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن فاطمی در نشست مشترک ستاد اقامه نماز و مهدویت استان گفت: پیامبر گرامی اسلام (ص) درباره فردی که با وجود خطاها، در نماز جماعت شرکت می‌کرد، فرمودند: «به درستی که نماز او را اصلاح خواهد کرد» و این سخن پیامبر نشان می‌دهد که نماز در نهایت انسان را از گناه و منکر باز می‌دارد و باید در جامعه به این حقیقت توجه بیشتری شود.

وی با قدردانی از تلاش‌های مسوول ستاد اقامه نماز و ستاد مهدویت استان افزود: برای نجات جامعه، باید فرهنگ نماز را رواج دهیم و در این میان لازم است آسیب‌شناسی کنیم که چرا برخی جوانان و نوجوانان نسبت به نماز بی‌تفاوت شده‌اند و در همین راستا نباید نگاه منفی داشت، بلکه باید با ایجاد جذابیت و الگوگیری از مدیران و مسوولان، انگیزه نمازخوانی را در مردم تقویت کنیم.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به نقش تاثیرگذار مدیران در ترویج نماز گفت: وقتی مسوولان ادارات، مدیران مدارس یا روسای کارخانه‌ها در صفوف نماز جماعت حضور پیدا می‌کنند، این رفتار بر زیرمجموعه اثرگذار است و حضور مدیران در نماز جماعت، حتی اگر در آغاز برای تشویق دیگران باشد، زمینه‌ساز علاقه‌مندی و التزام قلبی به نماز می‌شود.