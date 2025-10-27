دبیر انجمن خودروسازان ایران با انتقاد از دوگانگی در مقررات استاندارد، گفت: در حالی که برای خودرو‌های وارداتی استاندارد‌های چین پذیرفته می‌شود، اما شرایط برای خودرو‌های داخلی و قطعات به قدری سختگیرانه است که تولید را مختل می‌کند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای احمد نعمت‌بخش در آیین افتتاح و آغاز به کار خط تولید پارس نوآ؛ گفت: این خودرو برگرفته از طراحی ال ۹۰ و شرکت فرانسوی است که توسط مهندسان بومی سازی شده، که این اقدام کاری بسیار ارزشمند است.

وی گفت: با اینکه خودروسازان بیش از ۱۰۰ همت به قطعه سازان بدهی دارند شاهد همراهی و تامین قطعه برای تولیدات هستیم.

نعمت بخش ادامه داد: از زمانی که تحریم‌ها در حوزه خودرو شدت گرفت، قالب‌هایی ساخته شد که خاک می‌خورد اما اکنون شاهد ارتقای دانش خودروسازی و رسیدن به تولید انبوه هستیم که امیدواریم با قیمت مناسب این خودرو به جامعه عرضه کنند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران استاندارد‌های خودرو را سختگیرانه دانست و گفت: استاندارد‌ها برای واردات خودرو آسان است و استاندارد چین را قبول دارند، اما برای خودرو‌های داخلی و قطعات به قدری سختگیرانه است که روند تولید را مختل می‌کند.

نعمت بخش با بیان اینکه از صنعت خودروسازی داخلی به اندازه واردات خودرو دفاع شود، گفت: در مجلس شورای اسلامی همانگونه که نسبت به واردات آسان گرفته می‌شود، به همان میزان نیز شرایط برای خودروسازان آسان شود.

وی از کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا جلسه‌ای با حضور انجمن خودروسازان برگزار کنند تا مسایل مختلف صنعت خودرو در این جلسه مطرح شود.