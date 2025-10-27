قلعه تاریخی الموت، میراثی از ژرفای تاریخ ایران، این روزها در آستانه جهانی شدن قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، دژ تاریخی الموت، یکی از شاخص‌ترین یادگارهای تمدن ایران، این روزها در آستانه ثبت در فهرست جهانی یونسکو قرار دارد. در مهرماه سال جاری، گروهی از کارشناسان یونسکو با سفر به قزوین، ارزیابی‌های نهایی برای جهانی شدن این اثر ارزشمند را آغاز کردند؛ سفری که می‌تواند نقطه عطفی در معرفی جهانی الموت باشد.

سرپرست پایگاه میراث فرهنگی الموت در گفتگوی با خبر 20 شبکه قزوین گفت: پس از ارسال پرونده ثبت جهانی در سال گذشته و بررسی‌های اولیه یونسکو، طبق روال معمول، ارزیابان بین‌المللی مشخص و پرسش‌هایی به‌منظور تکمیل پرونده مطرح شد. این پرسش‌ها توسط گروه ثبت جهانی الموت در وزارت میراث فرهنگی پاسخ داده شد و سپس نماینده ارزیابان از کشور عمان برای بازدید میدانی و بررسی نهایی به ایران سفر کرد.

به گفته چوبک، این فرایند حدود ۱۰ روز به طول انجامید و شامل بازدیدهای زمینی و هوایی، نشست‌های تخصصی با گروه‌های مختلف و گفت‌وگو با مقامات استانی و مسئولان میراث فرهنگی بود. او افزود: ارزیابی انجام‌شده برای ما تجربه‌ای ارزشمند بود؛ چراکه به ما آموخت چگونه باید آثار خود را به درستی ببینیم، بشناسیم و با مدیریت مشترک میان دستگاه‌های مختلف در حفظ و بهره‌برداری از آن‌ها گام برداریم.

چوبک درباره وضعیت کنونی پرونده ثبت جهانی الموت نیز توضیح داد: در حال حاضر مرحله نخست ارزیابی پذیرفته شده و ابهامات موجود برطرف شده است. ما موظفیم تا آذرماه امسال اقدامات لازم در زمینه حفاظت، مدیریت، گردشگری و پایش آثار را تکمیل کنیم. پس از آن، در جلسه تخصصی و نهایی که در آذرماه در پاریس برگزار می‌شود، باید پاسخ نهایی خود را ارائه دهیم.

او با اشاره به ادامه مسیر بررسی این پرونده در یونسکو و ایکوموس گفت: در صورت تأیید نهایی، پرونده ثبت جهانی الموت تیرماه سال آینده در اجلاس عمومی یونسکو در کره جنوبی به رأی گذاشته می‌شود. امیدواریم پس از ۲۴ سال تلاش پیوسته، این میراث ارزشمند ایران به فهرست جهانی یونسکو افزوده شود.

سرپرست پایگاه میراث فرهنگی الموت در پایان تأکید کرد: حتی اگر هنوز نام الموت در فهرست جهانی ثبت نشده باشد، ارزش‌های تاریخی، علمی و معنوی آن بی‌تردید جهانی است؛ چراکه این منطقه در طول تاریخ نقشی تعیین‌کننده در حیات فرهنگی و فکری ایران و جهان ایفا کرده است.