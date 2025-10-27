معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان: مرکز شوق زندگی با پیگیری دادستان و همکاری دستگاه‌های مرتبط، در مهریز راه اندازی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان مهریز با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد، دادستان، مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان شهرستان برگزار شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد در این نشست گفت: هدف از تشکیل این شورا، بررسی و برنامه‌ریزی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در میان دانش‌آموزان و تقویت فعالیت‌های سامانه نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) است.

رحیمی‌زاده افزود: تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی منسجم و همکاری علمی و تخصصی همه دستگاه‌ها و نهاد‌های مردمی، زمینه‌های بروز آسیب در بین دانش‌آموزان کاهش یابد و موارد شناسایی‌شده از طریق نظام مراقبت اجتماعی، بدون ورود به روند قضایی، به‌صورت حمایتی و اصلاحی پیگیری شود.

وی اظهار داشت: در شهرستان مهریز، با پیگیری دادستان و همکاری دستگاه‌های مرتبط، مرکز «شوق زندگی» راه‌اندازی خواهد شد.

به گفته رحیمی زاده، این مرکز با هدف تجمیع ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های مردمی و خیرین در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان ایجاد می‌شود و محلی خواهد بود برای رصد، بررسی و حل موضوعات ارجاعی بدون نیاز به تشکیل پرونده قضایی.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد تصریح کرد: در این مرکز، موضوعات مرتبط با آسیب‌های اجتماعی و رفتاری دانش‌آموزان با رویکرد مشاوره‌ای، آموزشی و حمایتی بررسی و پیگیری می‌شود تا از گسترش آسیب‌ها در جامعه جلوگیری شود.

وی ادامه داد: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیازمند همکاری جدی آموزش‌وپرورش، دستگاه‌های حمایتی، نیروی انتظامی، نهاد‌های فرهنگی و به‌ویژه خانواده‌هاست. راه‌اندازی چنین مرکزی می‌تواند گامی مؤثر در تقویت سرمایه اجتماعی و امنیت روانی جامعه دانش‌آموزی باشد.