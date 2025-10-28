پخش زنده
اجرای برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم در زنجان آغاز شده است و این طرح با هدف شفافیت، بهرهوری و توسعه خدمات الکترونیک در دستگاههای اجرایی استان دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان، با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه اشراق از آغاز اجرای برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم در استان خبر داد و گفت: این برنامه با هدف شفافیت، توسعه دولت الکترونیک و ارتقای بهرهوری دستگاههای اجرایی اجرا میشود.
خانم نجفی افزود : برنامه ها شامل شش محور اصلی است: اصلاح ساختار دولت، مدیریت سرمایه انسانی، توسعه دولت هوشمند، ارتقای سلامت اداری، بهبود نظام مدیریت عملکرد و افزایش بهرهوری.
وی بیان کرد: الکترونیکی شدن خدمات دولتی باعث کاهش خطا و فساد، تسریع ارائه خدمات و افزایش اعتماد عمومی میشود. همچنین تربیت مدیران کارآمد و بازطراحی سازمانها در دستور کار دستگاههای اجرایی استان قرار دارد.
خانم نجفی افزود: پیگیری برنامهها در استان بهطور مستمر انجام میشود و گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی بررسی میشود تا اهداف اصلاح نظام اداری محقق شود.