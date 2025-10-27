پخش زنده
رئیس قوه قضائیه گفت: ما این آمادگی را داریم که در چارچوب قانون، پشتیبانیهای حقوقی و قضایی را از جامعه پرستاری کشور داشته باشیم و مساعدتها و حمایتهای لازم را از این قشر خدوم به عمل آوریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه افزود: همزمان با ولادت باسعادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، با جمعی از پرستاران کشور، دیدار کرد.
رئیس قوه قضائیه در جریان این دیدار، با تبریک ولادت باسعادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، گفت: شما پرستاران باید به خود ببالید که روز بزرگداشت مقام شما، سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) است؛ شخصیتی که در بسیاری از امور، اسوه و الگو است و به مقام زن، جلوهای ممتاز بخشید.
محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به مساعدتهایی که قوه قضائیه میتواند برای جامعه پرستاری کشور داشته باشد، گفت: ما در قوه قضائیه این آمادگی را داریم که در چارچوب قانون، پشتیبانیهای حقوقی و قضائی را از جامعه پرستاری کشور داشته باشیم و مساعدتها و حمایتهای لازم را از این قشر خدوم و مجاهد به عمل آوریم.
وی افزود: «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و امور خانواده قوه قضائیه» این آمادگی را دارد تا در هر سه بخش نهاد وکالت، نهاد کارشناسی و مقولات مرتبط با نهاد خانواده، مساعدتهای لازم را به جامعه پرستاری انجام دهد؛ ممکن است یک پرستار در کشور در پروندهای حقوقی یا قضائی، توان و استطاعت گرفتن وکیل را نداشته باشد؛ فلذا باید زمینهای فراهم آید تا آن پرستار، در پیشبرد امورات قضائی و حقوقی خود، در تنگنا و مضیقه نماند.
رئیس دستگاه قضا گفت: چنانچه جامعه پرستاری ما از بخش مرتبط با پیگیری امور حقوقی و قضائی برخوردار است، ما این آمادگی را داریم که بر غنای آن بخش بیفزاییم و حتی اگر چنین بخشی وجود ندارد، ما آمادگی داریم که در تأسیس آن، کمککار جامعه پرستاری کشور باشیم.
محسنی اژهای افزود: اگر قانونی در مورد پرستاران وجود دارد که به مرحله اجرا درنیامده، به ما اعلام کنید تا از طریق سازمان بازرسی که مسئول نظارت بر حُسن اجرای قوانین است، آن موضوع را پیگیری کنیم.
وی گفت: در جلسه اخیر سران قوا، مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهیهای وزارت بهداشت که بخشی از این مقوله به مطالبات جامعه پرستاری مربوط است، اختصاص یافت. من نیز با مطالعه و بررسیای که انجام دادم و پس از پی بردن به ضرورت و فوریت این مسئله، در جلسه مربوطه به این موضوع رأی مثبت دادم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنانش با برشمردن ویژگیها و خصایص ارزنده شغل پرستاری، افزود: پرستاران ما میتوانند با حُسنخلق، در تزریق آرامش روانی به بیماران و همراهان آنها، نقش ارزندهای ایفا کنند؛ پرستاران ما میتوانند با خوشخُلقی و امیدبخشی، کاری کنند تا دوران نقاهت بیماران، مطلوبتر و سریعتر طی شود و آنان از لحاظ روحی و روانی، شادابتر باشند.
محسنی اژه ای گفت: پرستاران ما میتوانند کاری کنند تا هزینه کمتری به بیماران تحمیل شود؛ وقتی یک پرستار کار خود را به نحو مطلوب انجام میدهد، طبیعتاً دوران نقاهت بیماران کاهش مییابد و از این طریق، هزینه کمتری به آنها و نظام سلامت کشور تحمیل میشود.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «ملکی» رئیس بیمارستان شهید شوریده طی سخنانی افزود: جامعه پرستاری ایران همانند سایر اقشار کشور، دارای دغدغههای زیادی هستند ولیکن به هنگام ورود به محل کار، دغدغههایشان را کنار گذاشته و همدم و همراه بیماران میشوند.
رئیس بیمارستان شهید شوریده گفت: کادر درمان و جامعه پرستاری ایران، در بزنگاههای حساس نظیر شیوع ویروس منحوس کرونا و دفاع مقدس ۱۲ روزه، نقشآفرینی ویژهای داشت و صحنه را خالی نکرد.
ملکی افزود: امروز ما از قوه قضائیه انتظار داریم که برنامه منسجمی را در رابطه با ارائه معاضدتهای حقوقی به جامعه پزشکی و پرستاری کشور طرحریزی کند و آن را به اجرا دربیاورد.
«سعیدی» مدیر بخش پرستاری بیمارستان عدل نیز در این دیدار گفت: پرستاران ایران اسلامی امروز دوشادوش رزمندگان کشور، محکم و استوار ایستادهاند تا به دشمن بفهمانند که ایران ما، متحد است و ذرهای از ارادههایش کوتاه نمیآید.
وی با اشاره به اینکه تلاش کادر درمان، گره گشایی از کار مردم است، افزود: پرستاری یک شغلِ استراتژیک، آکادمیک، علمی و در خدمتِ تأمین سلامت جامعه است که در راستای ارتقا سطح کیفی زندگی مردم گام برمیدارد.
«موسوی» پرستار بیمارستان شهید شوریده نیز در این دیدار گفت: در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، پرستاران ایران اسلامی با از خود گذشتگی و ایثارگریهای شبانهروزی، در کنار مجروحان و مصدومان و خانوادههای آنها ایستادند و اجازه ندادند چرخه امداد و درمان در کشور متوقف شود.
وی افزود: جامعه پرستاری ایران انتظار دارد که با اتخاذ تمهیدات مناسب از سوی قوای سهگانه، گامهای مؤثری در زمینه رفع مشکلات معیشتی و استخدامی پرستاران کشور برداشته شود.
«رومیانی» از پرستاران بیمارستان امام خمینی (ره) و شهید شوریده نیز طی سخنانی در این دیدار گفت: ما پرستاران در همه مقاطع نشان دادهایم که پای کشور و وطنمان هستیم؛ هر زمان که به جامعه پرستاری اعتماد شده گامهای مهم و مؤثری در رفع دغدغههای جامعه و مردم برداشته شده است.
وی افزود: ما پیگیر اجرای قوانین مرتبط با پرستاری در کشور هستیم؛ چرا قانون اصلاح تعرفه پرستاری هنوز روی زمین باقی مانده و اجرا نشده است؛ چرا جامعه پرستاران کشور باید قراردادهای کاری متنوعی داشته باشند و با انجام کارِ یکسان، حقوق و دستمزدهایشان با هم تفاوت فاحشی داشته باشد؟
رومیانی گفت: خواسته ما از مسئولان کشور این است که مدیران دغدغهمند را حمایت کنند و درصدد رفع تبعیض در پرداختیها به کادر درمان به ویژه جامعه پرستاری برآیند.
«بیگدلی» رئیس مرکز فوق تخصصی دندانپزشکی قوه قضائیه نیز با قدردانی از حمایتهای معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه از این مرکز، افزود: در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه، بسیاری از مراکز دندانپزشکی کشور تعطیل بودند اما با این وجود شاهد بودیم که کلیه همکاران ما در مرکز فوق تخصصی دندانپزشکی قوه قضائیه، مجاهدانه پای کار ایستادند و خدمترسانی به مردم را یک روز هم تعطیل نکردند.
«ظاهری» از پرستاران بخش اورژانس بیمارستان عدل نیز طی سخنانی در این دیدار با اشاره به اقدامات صورت گرفته در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه به ویژه کمک به درمان مجروحان و مصدومان حادثه زندان اوین گفت: کادر سلامت در همه بحرانها نشان داده که یار و یاور نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.