بازیهای آسیایی جوانان؛ تیم شنا ۴ در ۱۰۰ متر آزاد ایران هشتم شد
تیم شنا ۴ در ۱۰۰ متر آزاد کشورمان به عنوان هشتم در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین دست یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در ادامه روز اول مسابقات شنا سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین، در فینال ماده ۴ در ۱۰۰ متر آزاد تیمی، تیم ایران متشکل از یاشار سلیمانی، محمدمهدی غلامی، علیرضا عرب و دانیال جهانگیری با ثبت زمان ۳ دقیقه و ۳۳ ثانیه و ۳۹ صدم ثانیه عنوان هشتم را به نام خود ثبت کرد. ۲۱ تیم در این ماده رقابت کردند.
این تیم امروز در مرحله مقدماتی با زمان ۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه و ۶۰ صدم ثانیه به عنوان تیم هشتم به فینال رسیده بود.
تیم شنا جوانان ایران با ترکیب پارسا شهشهانی، علیرضا عرب، یاشار سلیمانی، دانیال جهانگیری و مهدی غلامی با سرمربیگری جان اونسوی و سرپرستی سعید آشتیانی در این دوره از رقابتها حضور یافته است.