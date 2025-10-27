نشست علمای برجسته جهان اسلام در اسلامآباد
با هدف تقویت وحدت امت اسلامی و بررسی چالشهای پیشِروی جهان اسلام، نشست علمای برجسته اهل سنت و شیعه در اسلامآباد برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
، از اسلام آباد این همایش که بهصورت مشترک از سوی جامعةالکوثر اسلامآباد و عتبه حسینی برگزار گردید، میزبان شماری از اندیشمندان، اساتید حوزه و دانشگاه، و علمای سرشناس کشورهای مختلف اسلامی بود.
در این گردهمایی، سخنرانان با اشاره به وضعیت کنونی جهان اسلام، بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئههای دشمنان اسلام تأکید کردند؛ دشمنانی که میکوشند با ایجاد تفرقه میان مسلمانان، چهره واقعی دین رحمت و صلح را مخدوش سازند.
شرکت کنندگان ضمن تجلیل از شخصیت جاودانه امام حسین علیهالسلام، قیام عاشورا را نماد وحدت، بیداری و ایستادگی در برابر ظلم دانستند. به باور ایشان، امام حسین علیهالسلام با فداکاری خود نه تنها شیعه بلکه تمام امت اسلامی را به مسیر عزت، عدالت و برادری دعوت کرد.
در بخش دیگری از این نشست، بیانیهای نیز منتشر شد که در آن بر همصدایی و همکاری میان مذاهب اسلامی برای مقابله با افراطگرایی، اسلامهراسی و چالشهای سیاسی و فرهنگی معاصر تأکید شد.